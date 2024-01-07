كوريا الجنوبية تدعو بيونج يانج لوقف أنشطتها العسكرية المثيرة للتوتر بالقرب من الحدود

دعت كوريا الجنوبية، بيونج يانج لوقف أنشطتها العسكرية التي تثير التوتر بالقرب من الحدود، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت كوريا الجنوبية، إن بيونج يانج أطلقت اليوم أعيرة نارية في البحر شمال جزيرة يونبيونج.

وفي وقت سابق صرحت كوريا الشمالية، إن الجيش سيطلق النار على الفور حال حدوث أي استفزاز.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أعلنت كيم يو جونغ، الشقيقة للزعيم كيم جونغ أون، اليوم الأحد، إن جيش بلادها سيطلق على الفور وابلًا من النيران في حالة حدوث أي استفزاز.