الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رمضان يتحدث عن مشاركته فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. ويوجه رسالة للمنتخب

محمد رمضان
محمد رمضان

تحدث الفنان محمد رمضان، عن تجربته في الغناء في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والذي شهد تكريمه للزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، معتبرا إياه قيمة عالمية ومناضل نضاله يلهم الأجيال.

وأعرب رمضان، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد حسن، ببرنامج "الكابتن"، على قناة dmc، عن فخره بتمثيل مصر في هذا المحفل القاري الكبير، مؤكدا أن الفن والكرة يجمعان الشعوب وينشرون السلام والمحبة، وذكر أنه حصل على فرصة ذهبية للتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الموسيقى، والتي دعته للمشاركة في حدث عالمي سيكشف عنه لاحقا، وأنه سيعود للغناء في حفل ختام البطولة.

وأعرب رمضان عن تمنيه أن يكون المدرب الأجنبي للمنتخب المصري قادرا على إعادة البطولات لمصر، مثلما فعل المدربون المصريون في الماضي، وأنه سيغني نشيد البطولة في الختام، وأن الأغنية حظيت بتفاعل كبير من الجماهير، وأنه سيسافر ويرجع ويجد وجهه حلو على المنتخب.

ووجه رمضان، رسالة للمنتخب ولاعبيه، قائلا إنهم يمثلون مصر ويحملون آمال شعبها، وأن هناك من يتربص بهم ويريد أن يشمت فيهم، وأن عليهم أن يفرحوا مصر ولا يدعوا أي شامت ينال من فرحتها أو يقلل من قيمتها.

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محمد رمضان يتحدث عن مشاركته فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. ويوجه رسالة للمنتخب

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