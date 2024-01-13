السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

افتتاح أمم أفريقيا
افتتاح أمم أفريقيا

افتتح رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، مساء اليوم السبت، فعاليات النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية بعد غياب دام 40 عاما، حيث سبق أن استضافت النسخة الرابعة عشرة من المونديال الأفريقي والتي أقيمت في عام 1984 وتوج منتخب الكاميرون بلقبها بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3 / 1.

وتقام النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 6 مجموعات حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

وسبق حفل افتتاح البطولة نزول رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا إلى أرض الملعب مستقلا سيارة مكشوفة لتحية الجماهير التي احتشدت بعشرات الآلاف في المدرجات.

وصافح واتارا كبار المسؤولين الحاضرين مثل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واستضاف ملعب الحسن واتارا حفل الافتتاح الذي بدأ باستعراض بالعرائس الضخمة على أرض الملعب التي تمثل الثقافة الأفريقية والألقاب المميزة لمنتخبات القارة السمراء وتبعها أكثر من فقرة غنائية متنوعة شارك بها أكثر من مطرب وممثل بينهم النجم المصري محمد رمضان.

وفي الفقرات الأخيرة من الحفل الذي استمر ما يقرب من 30 دقيقة انتشرت أعلام الدول المشاركة في البطولة وتوسطها خريطة ضخمة للقارة السمراء وسط إشعال الألعاب النارية وقنابل الدخان.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية بمباراة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو، مساء اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الإستوائية.

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