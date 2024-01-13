السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل

سبائك الذهب
سبائك الذهب

تشهد أسعار الذهب حراكًا ملحوظًا، خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق عقب زيادة في سعر الذهب عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر إلى مستويات 3680 جنيها للجرام.

ويستعرض الدستور في التقرير التالي أسعار سبائك الذهب في مصر.

عيار 24 بكام؟| أسعار الذهب اليوم بالمصنعية في مصر السبت 13-1-2024

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3680 جنيها بدون مصنعية.

 

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9200 جنيه.

 

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18400 جنيه.

 

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 36800 جنيه.

 

 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 73600 جنيه.

 

 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 114448 جنيها.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 184000 جنيه.

 سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 184000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 368000 جنيه.

 

سعر المصنعية للذهب

أسعار مصنعية سبيكة ذهب وزن واحد جرام التي ستكون فوق 85 جنيها وتصل إلى 175 جنيها في بي تي سي، مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام تسجل 100 جنيه للجرام، مصنعية سبيكة 5 جرام تسجل 67 جنيها، مصنعية سبيكة 10 جرام 66 جنيها في الجرام ومصنعية سبيكة 20 تسجل 64 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة أونصة 31.10 تسجل 62 جنيها في الجرام، مصنعية سبيكة 50 جرام تسجل 60 جنيها للجرام ومصنعية سبيكة 100 جرام أصبحت 59 في الجرام ومصنعية سبيكة 250 جراما تسجل 30.70 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم كالآتي: 

سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 3720 جنيهًا

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3255 جنيهًا

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2790 جنيهًا

 

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 26030 جنيهًا

قد يهمك أيضا:

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

 

عاجل.. محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

 

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء

وكيل "شباب ورياضة شمال سيناء" يتابع أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد

تعرف على أهمية تلقي الأطفال للقاحات خلال فصل الشتاء

 

 

 

أسعار الذهب سبائك الذهب أسعار سبائك الذهب اليوم سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاع الأسعار

مواد متعلقة

كم سعر جنيه الذهب اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024| تفاصيل

0.2 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

الأكثر قراءة

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

ظهور مميز لـ محمد رمضان فى حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى