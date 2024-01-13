أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل

تشهد أسعار الذهب حراكًا ملحوظًا، خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق عقب زيادة في سعر الذهب عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر إلى مستويات 3680 جنيها للجرام.

ويستعرض الدستور في التقرير التالي أسعار سبائك الذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3680 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9200 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 36800 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 73600 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 114448 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 184000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 184000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 368000 جنيه.

سعر المصنعية للذهب

أسعار مصنعية سبيكة ذهب وزن واحد جرام التي ستكون فوق 85 جنيها وتصل إلى 175 جنيها في بي تي سي، مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام تسجل 100 جنيه للجرام، مصنعية سبيكة 5 جرام تسجل 67 جنيها، مصنعية سبيكة 10 جرام 66 جنيها في الجرام ومصنعية سبيكة 20 تسجل 64 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة أونصة 31.10 تسجل 62 جنيها في الجرام، مصنعية سبيكة 50 جرام تسجل 60 جنيها للجرام ومصنعية سبيكة 100 جرام أصبحت 59 في الجرام ومصنعية سبيكة 250 جراما تسجل 30.70 جنيه.

أسعار الذهب اليوم كالآتي:

سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 3720 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3255 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2790 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 26030 جنيهًا

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