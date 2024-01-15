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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والعملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الاثنين بالبنوك المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعارالعملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.64 جنيه للشراء و33.83 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2024 مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.75 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 13 - 16 قرشا في الشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.14 جنيه للشراء و39.38 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.26 جنيه للشراء، و39.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر

 

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التحديث اليومي| سعر الدولار اليوم الأحد 14-1-2024 خلال منتصف التعاملات


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.30 جنيه للشراء و39.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه 

وبالنسبة للعملات العربية سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.51 جنيه للشراء و100.42 جنيه للبيع..وفقا للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية عالميا

وعالميا - تراجع الدولار، اليوم مع استمرار رهان المستثمرين على احتمال خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قريبًا، كما انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في شهر بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة على المدى المتوسط.

إلى ذلك، هبط الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2730 دولار، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في أسبوعين والذي بلغه الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو بالقرب من عتبة 1.10 دولار مرتفعًا 0.13% في أحدث التعاملات إلى 1.0964 دولار. 

وظل الين الياباني تحت الضغط عند 145.15 مقابل الدولار وسط توقعات بأن بنك اليابان سيبقي في الأرجح على سياسة التيسير النقدي في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.13% إلى 0.6695 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.6234 دولار.

وهبط الدولار التايواني إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع عند 31.222 للدولار، بعد فوز لاي تشينج - تي، من الحزب الديمقراطي التقدمي بالانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع رغم أن حزبه فقد أغلبيته في البرلمان.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري صرف الدولار الدولار الريال

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سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر

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