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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 15-1-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقرت سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في البنوك المصرية وماكينات الصرافة استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15  يناير 2024 محركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

الدستور دائمًا لقرائه خدمة إخبارية يوميًا لمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري

 

سعر الدولار في مصر اليوم 2024 تحديث يومي

سعر صرف الدولار دائمًا يكون مرتبطًا ببعض السلع في السوق المحلي، لذا ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار اليوم الاثنين 15-1-2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والعملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والعملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وخلال التعاملات المسائية سجل سعر الدولار استقرارًا في بنك مصر، اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

وخلال التعاملات المسائية شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع

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