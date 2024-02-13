سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

مع بداية تعاملات عشاق ومحبين الذهب، والشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13/ 2/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث انخفض سعر الذهب اليوم، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 21 الاسترشادي وجود تراجعًا بنحو مبلغ 80 جنيهًا مقارنًة بسعره ببداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13/ 2/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالجنيه المصري والدولار، وسعر السبيكة اليوم.

سعر الذهب في مصر

قال أمير رزق، بصفته خبير المشغولات الذهبية، إن سعر الذهب قد تراجع في تعاملات اليوم الصباحية بنحو 80 جنيهًا جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في الأسواق؛ فيما أن تراجعت باقي أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى القيم الآتية:

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

متوسط سعر الذهب عيار 24

سجل متوسط سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن نحو 4080 جنيهًا.

متوسط سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل متوسط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن نحو 3570 جنيهًا.

متوسط سعر الذهب عيار 18 الآن

سجل متوسط سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 الآن نحو 3060 جنيها.

متوسط سعر الجنيه الذهب

سجل متوسط سعر الجنيه الذهب الآن قيمة 28560 جنيها.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وأوضح خبير الذهب، أن قيمة مصنعية الذهب عيار 21 ستتراوح من 3% لـ 3.5% من سعر الجرام، وبناءً عليه فإن يكون متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية سيتراوح ما بين مبلغ 3677: 3694 جنيهًا فيما ستتراوح قيمة مصنعية الذهب عيار 18 ما بين 5% لـ 5.5% من السعر المتداول، طبقا لذلك فإن متوسط سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية الآن سيتراوح ما بين مبلغ 3212: 3228 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وانخفض السعر الفوري للذهب وتكون بنسبة 0.4% ليصل إلى مبلغ 2015.59 دولار للأوقية، كما أن تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب- التي سوف تنتهي في شهر أبريل- 0.5% إلى مبلغ 2029.20 دولار للأوقية.

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سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر سبيكة الذهب الـ 1 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب الـ 1 جرام نحو 4.130 جنيها، بما يعادل 133.61 دولار.

سعر سبيكة الذهب الـ 2.5 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب الـ 2.5 جرام نحو 10.325 جنيها، بما يعادل 334.025 دولار.

سعر سبيكة الذهب الـ 5 جرامات

ووصل سعر سبيكة الذهب الـ 5 جرامات نحو 20.650 جنيها، بما يعادل 668.05 دولار.

سعر سبيكة الذهب الـ 10 جرامات

وسجل سعر سبيكة الذهب الـ 10 جرامات نحو 41.300 جنيها، بما يعادل 1.336.1 دولار.

سعر سبيكة الذهب الـ 20 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب الـ 20 جرام نحو 82.600 جنيها، بما يعادل 2.672.2 دولار.