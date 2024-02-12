الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تجارية سوهاج": توفير السلع الغذائية بتخفيضات 20%

الغرف التجارية
الغرف التجارية

عقدت غرفة سوهاج التجارية أمس الأحد اجتماعها الشهري بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمناقشة قضايا التجار وخطة العمل خلال الفتره المقبلة.

وقال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الاجتماع ناقش عدد من القضايا أهمها إنشاء معارض اهلا رمضان علي مستوي المحافظة والتي من المقرر انطلاقها يوم 15 فبراير الجاري ولمدة شهر.

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسيه بالمحافظة فضلاً عن إنشاء عدد من المعارض بالمراكز بالإضافة إلي الشوارد والسيارات المتنقلة والمنافذ، لافتا إلى أن هناك تعاون مشترك بين الغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية بكميات مناسبة تكفي لتغطية احتياج المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلي أن  السلاسل والمجمعات الاستهلاكية  سوف تشارك في المعارض لدعم المواطنين وتغطية احتياجات المستهلكين في نطاق المحافظة.

وأكد أبو الوفا، علي توفير نحو 90% من السلع الغذائية والتموينية بالمعارض بأسعار مخفضة لافتاً إلى أن نسب التخفيضات تترواح من 10% حتي 20% في بعض السلع، لافتاً إلى طرح كمية كبيرة من السكر والزيت والأرز ومنتجات الألبان وكذلك اللحوم.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية علي مدار العام وخاصة السلع التي يحدث فيها نقص تقوم الغرفة بسرعه توفيرها بكميات كافية للمحافظة عن طريق غرفة عمليات داخل الغرفة تتولي توفير السلع مثال السكر .

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين من عدم التخوف من نقص السلع الغذائية خلال شهر رمضان مؤكداً علي وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية لمدة تتخطي السته أشهر مطالباً المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكد أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع بأقل الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة و ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لرفع العبء على المواطن المصري بسيط بالإضافة إلى حزمة القرارات الرئاسية الأخيرة التي كان من شأنها مساندة المواطن.

الإجتماع التجار رئيس الغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الغرفة التجارية

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