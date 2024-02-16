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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية، مع حفاظ البنك المركزي على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات رغم اتجاهه إلى رفع الفائدة لاكثر من مرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصري .

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة للشراء: 3.7478 ريال سعودي لكل دولار أمريكي، وللبيع: 3.7484 ريال سعودي لكل دولار أمريكي 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس وأسعار العملات

 

سعر الريال السعودي اليوم 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر:

الشراء: 8.20 جنيه، البيع: 8.24 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري:

الشراء: 8.20 جنيه، البيع: 8.24 جنيه

 سعر الريال السعودي اليوم  في البنك التجاري الدولي:

الشراء: 8.19 جنيه، البيع: 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سعر الريال السعودي في  بنك قطر الوطني: الشراء: 8.14 جنيه، البيع: 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: الشراء: 8.20 جنيه، البيع: 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي في  بنك قناة السويس: الشراء: 8.19 جنيه، البيع: 8.26 جنيه

 بنك الإسكندرية: الشراء: 8.21 جنيه، البيع: 8.25 جنيه

 بنك فيصل الإسلامي: الشراء: 8.20 جنيه، البيع: 8.25 جنيه 

سعر اليورو اليوم 

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر اليورو في البنك المركزي33.0065 جنيه 33.1228جنيه 
سعر اليورو في بنك مصر32.9825جنيه 33.2316جنيه 
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري32.975 جنيه 33.175جنيه 
بنك كريدي أجريكول33.02 جنيه 33.13جنيه 
ميد بنك33.01 جنيه 33.12جنيه 
بنك قطر الوطني  QNB33.00 جنيها 33.11جنيه 

 

 

 

 

 

 

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