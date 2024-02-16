سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصرى
استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية، مع حفاظ البنك المركزي على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات رغم اتجاهه إلى رفع الفائدة لاكثر من مرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصري .
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة للشراء: 3.7478 ريال سعودي لكل دولار أمريكي، وللبيع: 3.7484 ريال سعودي لكل دولار أمريكي
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر:
الشراء: 8.20 جنيه، البيع: 8.24 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري:
الشراء: 8.20 جنيه، البيع: 8.24 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي:
الشراء: 8.19 جنيه، البيع: 8.25 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني: الشراء: 8.14 جنيه، البيع: 8.25 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: الشراء: 8.20 جنيه، البيع: 8.25 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: الشراء: 8.19 جنيه، البيع: 8.26 جنيه
بنك الإسكندرية: الشراء: 8.21 جنيه، البيع: 8.25 جنيه
بنك فيصل الإسلامي: الشراء: 8.20 جنيه، البيع: 8.25 جنيه
سعر اليورو اليوم
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|سعر اليورو في البنك المركزي
|33.0065 جنيه
|33.1228جنيه
|سعر اليورو في بنك مصر
|32.9825جنيه
|33.2316جنيه
|سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
|32.975 جنيه
|33.175جنيه
|بنك كريدي أجريكول
|33.02 جنيه
|33.13جنيه
|ميد بنك
|33.01 جنيه
|33.12جنيه
|بنك قطر الوطني QNB
|33.00 جنيها
|33.11جنيه