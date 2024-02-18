الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

العوضي وكرارة ومصطفى شعبان.. نجوم الدراما الشعبية رمضان 2024

العوضي
العوضي

يتميز الموسم الرمضاني 2024، بالعديد من أعمال الدراما الشعبية التي تدور أحداثها داخل الأحياء وتقوم على فكرة "البطل الشعبي الجدع"، ويمر بمواقف صعبة وتحديات خلال أحداث المسلسل.

وضم الموسم الرمضاني الحالي عددًا من المسلسلات التي تدور أحداثها في إطارٍ شعبي، منها مسلسلات: «المعلم، حق عرب، بيت الرفاعي، محارب»، وتسرد «الدستور» في التقرير التالي نبذة عن كل عمل درامي منها:

المعلم

المسلسل من بطولة النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، ويدور في إطار الدراما الاجتماعية، ويُجسِّد مصطفى دور تاجر سمك يُدعى "حامد"، يعيش وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجّار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم وإلا سيُهلك وسط الحيتان.

مسلسل "المعلم" من تأليف عمرو الدرديري، ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

حق عرب 

وينافس الفنان أحمد عوضي، في موسم دراما رمضان للعام الحالي بمسلسل "حق عرب"، الذي سيُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويُدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث دراميًا في إطار من الإثارة والتشويق.

بيت الرفاعي

وفي إطار الأكشن تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة، حول دكتور يدخل في صراعات عدة مع من حوله بسبب تجارة الآثار، حيث تدور الأحداث في منطقة شعبية ويعمل والدهم تاجر اسمه "محمود الرفاعي"، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة، حيث يُجسِّد شخصية طبيب.

ويشارك كرارة البطولة كل من: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

محارب

أما مسلسل "محارب" فيدور أيضًا في إطار شعبي، حيث تتغير حياة "عزيز" عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد بسبب مطاردته خلال الحلقات، وهو من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر، إخراج، شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.

الموسم الرمضاني المعلم حق عرب بيت الرفاعي محارب

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