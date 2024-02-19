النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

النهاردة كام شعبان 2024 سؤال يطرحه يوميا الملاييم من المسلمين المنتظرين شهر رمضان المبارك 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث لم يعد متبقي إلا أيام قليلة فقط على غرة الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية التي أجرها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.

النهاردة كام شعبان 2024

يعرض الدستور الإلكتروني الإجابة على تساؤل المواطنين النهاردة كام شعبان 2024 والذي يتم طرحه عبر موقع جوجل البحثي منذ استطلاع هلال شهر شعبان 1445 وإعلان دار الإفتاء المصرية غرة الشهر من خلال اللجان الشرعية في كافة المراصد حيث سجل اليوم الاثنين الموافق 19 - 2 - 2024 التاسع من شهر شعبان 1445 هـ.

وبإعلان دار الإفتاء المصرية لغرة شهر شعبان المبارك 1445 فإنه لم يعد يفصلنا على بداية شهر رمضان المبارك المقرر له وفقا للحسابات الفلكية التي أجرها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل 2024 نحو 21 يوما فقط.

أدعية النصف من شعبان 1445

يبحث الملايين من المسلمين عن أدعية النصف من شعبان 1445 عبر المنصات الإلكترونية حيث تعد من الليالي التي يقبل فيها الدعاء لذلك يحرص الكثيرين على إحياء تلك الليلة بالأدعية والقيام وقراءة القرآن حيث يمكن الاستعانة ببعض الصيغ الصحيح للأدعية وهى كما يلي:-

اللهم إني أسألك في هذا الشهر الكريم أن تقربني إليك وأن تؤنسني في قربك وأن تجعل عبادتي كلها خالصة لوجك الكريم.. ولا تجعل لأحد فيها شيئت يارب العالمين.. اللهم إني أسألك في هذا الشهر الكريم من فيض رحماتك وأن تكلأني برعايتك.. وأن تهدني إلى الطريق المستقيم.. هداية لا أضل بعدها أبدا.

اللهم تولني فيمن توليت.. وكن لي وليا وناصرا ومعينا.. اللهم إني ارجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كل سوء.. اللهم إني استودعتك من أحب فلا تريني بهم بأسا يا أرحم الرحمين.. يارب أسألك في هذا الشهر الكريم أن توسع لي في رزقي وتبارك لي في ذريتي.. وأن تجعل النجاح حليفي في كافة أموري.

اقرأ أيضا

موعد النصف من شعبان 1445