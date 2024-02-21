متى ليلة النصف من شعبان 2024؟.. فضل صيامها ودعائها الذي لا يرد

متى ليلة النصف من شعبان 2024؟، من الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثيرين مؤخرًا، حيثُ أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد ليلة النصف من شهر شعبان الجاري، والذي يُعد من الأشهر التي تُرفع فيها الأعمال ويُغفر فيها الذنوب للمسلمين.

وبالتزامن مع عمليات البحث المرتفعة عن ليلة النصف من شعبان 2024، يستعرض "الدستور" تفاصيل الليلة التي يبحث عنها الكثيرون عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

متى ليلة النصف من شعبان 2024؟

وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445هـ الموافق 24-2-2024، وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25-2-2024.

فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2024

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، فضل صيام ليلة النصف من شعبان 2024 قائلة: صيام نهار ليلة النصف من شعبان مباح شرعًا لما فيه من خير كثير، والشرع في صيام الأيام البيض من شهر شعبان وهي أيام 13 و14 و15 من شهر شعبان عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «صمْ منْ كلّ شهْرٍ ثلاثة أيّامٍ، فذلك صوْم الدّهْر، أوْ كصوْم الدّهْر».

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

موعد شهر رمضان 2024

وأعلنت مؤشرات الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد شهر رمضان 2024 رسميًا، والذي توافق أول أيامه فلكيًا، الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.