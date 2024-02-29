الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

جبن ونذالة غير مسبوقة.. الأزهر يدين مجزرة النابلسى فى غزة واستهداف النازحين

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

الأزهر: استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة

الأزهر يُطالب العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية ووقف العدوان الصهيوني المجرم على غزة

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق النازحين الفلسطينيين في منطقة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، أثناء انتظارهم قوافل المساعدات الإنسانية.

مشهد يبرهن على ضعف المجتمع الدولي وعجزه

والتي أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين، وسقوط مئات المصابين، لتختلط دماؤهم البريئة بالطعام والشراب، في مشهد يبرهن على ضعف المجتمع الدولي وعجزه أمام تجرد كل منسوبي جيش هذا الكيان المحتل من كل معاني الرحمة والإنسانية، وتشبعهم بالوحشية، وتلذذهم بحصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

 وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة

ويؤكد الأزهر أن استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة، وجبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال.

ويطالب الأزهر العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن يهب لوقف هذا الحصار غير الإنساني، وأن يجبر هذا الكيان على التراجع، وعلى وقف مذابحه في حق الأبرياء، وأن يسارع المسئولون بتسيير قوافل الإغاثة إلى غزة بشكل عاجل وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة، وأن يضع حلًّا عاجلًا وجذريًّا لهذا العدوان المجرم الذي استهدف كل أشكال الحياة في قطاع غزة.

الأزهر الشريف الكيان الصهيوني الرشيد بغزة مئات المصابين

مواد متعلقة

مستشارة شيخ الأزهر: مدرسة الإمام الطيب تبنى شخصية الطالب المسلم ليكون فاعلًا فى المجتمع

"الأوقاف" تكشف حقيقة فصلها "أشهر محارب للسرطان" من وظيفته

الجامع الأزهر يشهد تكريم البراعم الناشئة حفظة كتاب الله بالرواق الأزهرى بالقاهرة

بالتعاون مع مؤسسات الدولة.. "مشوار التنموية" تمد أهالى غزة بالمساعدات الإنسانية

جامعة الأزهر تنظم ماراثون للطالبات تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"

مجلس جامعة الأزهر يشيد بدعم الإمام الأكبر الدائم للفلسطينيين في غزة

مآذن الجامع الأزهر تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك

الأوقاف تكشف عن الأنشطة القرآنية خلال شهر رمضان

الأكثر قراءة

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مستعينًا بقرار كولر.. محمود متولى يصدم إدارة التعاقدات فى الأهلى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية