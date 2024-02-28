الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بالتعاون مع مؤسسات الدولة.. "مشوار التنموية" تمد أهالى غزة بالمساعدات الإنسانية

رئيس جامعة الأزهر-
رئيس جامعة الأزهر- الجعفراوي

تساهم مؤسسة مشوار التنموية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفلسطينية العالقين والمقيمين في مصر، بتقديم المساعدات الإنسانية، ويأتي ذلك في إطار مساندة مؤسسة مشوار التنموية برئاسة الدكتور صلاح الجعفراوي، لجهود الدولة المصرية في دعم ومساعدة أهالي غزة.

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وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الجعفراوي، رئيس مؤسسة مشوار التنموية، إن المؤسسة تعد من أوائل المؤسسات التي اصطفت إلى جانب الدولة المصرية في بداية العدوان على قطاع غزة؛ لتقديم قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف الجعفراوي أن مؤسسة مشوار شاركت جامعة الأزهر في القوافل الإغاثية المتوجهة إلى أشقائنا في غزة، وذلك مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجامعة الأزهر لإطلاق القوافل الإغاثية إلي غزة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة أهل مصر في توجيه قافلة أخرى إلى غزة، فضلا عن تقديم المساعدات لأهالي فلسطين المقيمين في مصر من الطلاب الوافدين إلى مصر وحالت الظروف في وصول المصروفات الدراسية إليهم أو الأسرة والعائلات العالقين والمقيمين في مصر.

مؤسسة مشوار التنموية الاسر الفلسطينية الدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مؤسسة مشوار التنموية الدولة المصرية

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