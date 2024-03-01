دعاء الفجر وخاصة في يوم الجمعة هو من أفضل السنن التي يتبعها المسلمون، فيوم الجمعة يوم مبارك وفيه تُستجاب الدعوات، وتعرض "الدستور" لقرائها دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 1-3-2024.

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر.. اللّهُـمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ، بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الَّذِي لا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ سِوَاكَ.

دعاء الفجر.. اللّهُـمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نَصْلِي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ.

دعاء الفجر.. اللّهُـمَّ أَنْتَ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

اللّهُـمَّ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ، فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

اللّهُـمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ الرِّزْقَ الْوَاسِعَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَلَا مَنَّةٍ.

اللّهُـمَّ يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

اللّهُـمَّ يا مُدَبِّرَ الأُمُورِ، دَبِّرْ أُمُورِي بِأَحْسَنِ تَدْبِيرٍ.

اللّهُـمَّ يا مُفَرِّجَ الْكُرُوبِ، فَرِّجْ كَرْبِي.

اللّهُـمَّ يا غَافِرَ الذُّنُوبِ، اغْفِرْ ذَنْبِي.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، سِرًّا أَوْ عَلَنِيَةً، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا.

أذكار الصباح اليوم

أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَ المُلْكُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكُـفرِ وَالفَـقْرِ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْرِ.

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

اللّهُـمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

أشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

اللّهُـمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

اللّهُـمَّ اعْصِمْنِي بِمِنْعِكَ وَاحْفَظْنِي بِحِفْظِكَ.

اللّهُـمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّامِعِينَ الْمُطِيعِينَ.

اللّهُـمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الأَقْدَامُ.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

اللّهُـمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَأَجْرِ عَلَيَّ نَهْرًا مِنْ حِكْمَتِكَ.

أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ وَوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

اللّهُـمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

اللّهُـمَّ إنِّي أسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ.