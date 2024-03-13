الأربعاء 13 مارس 2024
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الدين لله

"الضوينى": الإفطار الجماعى للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر لإدخال الفرحة فى قلوبهم

د. الضويني
د. الضويني

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، مع الطلاب الوافدين بالأزهر، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك الإفطار الجماعي بصحن  الجامع الأزهر، حيث ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للعام الثالث للطلاب الوافدين بواقع ٥٠٠٠ وجبة يوميًّا، وبإجمالي ١٥٠ ألف وجبة بالشهر، في إطار الدور الإنساني والديني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر.

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الجامع الأزهر يؤدى صلاتى العشاء والتراويح بحضور آلاف المصلين

وتفقد وكيل الأزهر قبل أذان المغرب تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، مبينًا أن الأزهر حرص على توفير هذه الوجبات للطلاب الوافدين، لإدخال الفرحة في قلوبهم وإشعارهم بأنهم في بلدهم، وتقليل شعور الغربة عليهم، فتواجد الكثير من أبناء جلدتهم وبلدهم يشعرهم بأنهم في بلدهم، كما أنه من باب ترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك على أرض الواقع، وهو درس عملي يقدمه الأزهر لأبنائه الوافدين.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: ١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميًا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الإفطار الجماعي الوافدين ضيوف مصر

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