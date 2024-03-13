الأربعاء 13 مارس 2024
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الدين لله

أستاذ حديث: برنامج "نور الدين" إجراء عملي لتجديد الخطاب الديني

د. علي جمعة
د. علي جمعة

قال د.أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، إن د.علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رائد النهضة العلمية بالأزهر الشريف على مدى ربع قرن واستطاع إحياء تدريس العلوم وله فضل كبير في هذ الأمر.

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أضاف نبوي، لـ" الدستور"، أن لدينا مشاكل فكرية كثيرة في المجتمع والشيخ علي جمعة طبق خلال برنامجه الرمضاني “نور الدين”، إجراء عملية تجديد الخطاب الديني، بصورة عملية ويمارس ما نريده من تطبق وتجديد.

وأوضح أن فكرة برنامج “نور الدين”  تناقش للمسائل الشائكة التي خشى العديد من تناولها، واستطاع مواجهة التيارات المتطرفة التي تخالف فكرة التجديد، وذلك يحسب على عظمة شخصية الشيخ علي جمعة في التصدي والمواجهة.

"نور الدين"، يذاع على قنوات الشركة المتحدة ويفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف نور الدين

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