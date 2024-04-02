مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. "يحيي" يقتل بن سيحون بأوامر من الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. يزداد نفوذ يحيي داخل قلعة الحشاشين وينجح فى الوقيعة بين حسن الصباح وزيد بن سيحون، بعد الهزيمة الساحقة أمام قوات جيش السلاجقة فى موقعة قلعة ابن الحافظ.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 23

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. تتطور المواجهة بين “الصباح” و"زيد" ليكفر كلًا منهما الآخر، ويقف الأخير فى جلسه محاكمة يواجه خلالها العديد من الإتهامات، حول حقيقة هروبه من ساحة المعركة، ليرد: لم تكن معركة بل كانت مذبحة ولا يحاسب العاقل على عقله، لكن احاسب لو ارتكبت فعل تسببت فيه بهلاكي وهلاك الأخرين.

ويواصل قاضي قلعة الحشاشين استجوابه لـ"زيد": تعاطيت الحشيش والخمر وانت داعى محترم، لكن “بن سيحون” يعقب: بيشربها سكان الجنة عندكم بأمر من سيدنا حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين

ولدى سؤاله عن قوله فى حسن الصباح، يصفه “بن سيحون” بأنه رجل ضال ومضلل، كفر بالله وظن أنه الإله يدخل الجنة من يشاء ويمنعها عمن يشاء، ليقرر القاضى خروج زيد بن سيحون عن الملة والحكم عليه بالقتل.

مسلسل الحشاشين

وتتوالى مفاجآت الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين، باسناد حسن الصباح تنفيذ حكم قتل بن سيحون لـ"يحيي" ليثأر لوالديه من قاتلهما، ويقول الصباح: من قتل يقتل، انا همنح شرف تنفيذ حكم قتلك لشاب انت قتلت ابوه وامه… يتقدم يحيي ويستل سيفه لتنفيذ الحكم لكن “زيد” يكشف الحقيقة كاملة: انا قتلت أبوك وأمك بأوامر حسن الصباح، هو اللي أمرنى بكده".

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

يمكنكم مشاهدة الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.