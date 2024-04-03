الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

أنور البعثى دكتور علاج طبيعى ضمن أحداث "صدفة " (صور)

أنور البعثي
أنور البعثي

يظهر الفنان أنور البعثي ضمن أحداث  مسلسل صدفة، الذي يعرض عبر  فضائية الحياة، وCBC ، dmc  والقناة الأولى المصرية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الماراثون الرمضاني، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وكشف أنور البعثي، عن تفاصيل دوره ضمن أحداث مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج، حيث سيظهر بشخصية دكتور محمود فى مسلسل صدفة، وهو دكتور علاج طبيعي مشجع يساعد منار التي تلعب دورها الفنانه ميار الغيطي على المحاولة فى التعافي من الحادثة التي تعرضت لها بعدما  اكتشف والدها خيانتها لزوجها مع صديقه الذي يلعب دوره الفنان فراس سعيد.

وشهدت الأحداث في الحلقة الجديدة الـ 23  من مسلسل صدفة،  تصاعدًا وذلك من خلال  استعادة ميار الغيطي التي تلعب شخصية منار، قدرتها علي المشي، بعد شهور من الحادث الذي تعرضت له، وجعلها قعيدة على يد الدكتور محمود الذي يلعب دوره الفنان أنور البعثي، وساعدها على الحركة من جديد بعد شهور من الجلوس على كرسي متحرك.

أحداث مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسًا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب،أنور البعثي،  ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.

أبطال مسلسل صدفة
أبطال مسلسل صدفة
أبطال مسلسل صدفة
أبطال مسلسل صدفة
أبطال مسلسل صدفة
مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة الخامسة من صدفة صدفة الحلقة الخامسة صدفة الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل صدفة الحلقة الخامسة من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

عاجل.. متظاهرون يخترقون الحواجز الأمنية بمحيط منزل نتنياهو

أحمد لاشين لـ"الشاهد": حسن الصباح لم يكن صاحب اليد الطولى فى "الحشاشين"

5 ساعات ع الهواء.. أحمد موسى: هناك مَن يتقاضى أموالًا لإثارة الفوضى في البلاد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

زيارة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للمتحدة للدستور والوطن

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق