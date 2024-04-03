أنور البعثى دكتور علاج طبيعى ضمن أحداث "صدفة " (صور)

مسلسلات رمضان 2024

يظهر الفنان أنور البعثي ضمن أحداث مسلسل صدفة، الذي يعرض عبر فضائية الحياة، وCBC ، dmc والقناة الأولى المصرية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الماراثون الرمضاني، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وكشف أنور البعثي، عن تفاصيل دوره ضمن أحداث مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج، حيث سيظهر بشخصية دكتور محمود فى مسلسل صدفة، وهو دكتور علاج طبيعي مشجع يساعد منار التي تلعب دورها الفنانه ميار الغيطي على المحاولة فى التعافي من الحادثة التي تعرضت لها بعدما اكتشف والدها خيانتها لزوجها مع صديقه الذي يلعب دوره الفنان فراس سعيد.

وشهدت الأحداث في الحلقة الجديدة الـ 23 من مسلسل صدفة، تصاعدًا وذلك من خلال استعادة ميار الغيطي التي تلعب شخصية منار، قدرتها علي المشي، بعد شهور من الحادث الذي تعرضت له، وجعلها قعيدة على يد الدكتور محمود الذي يلعب دوره الفنان أنور البعثي، وساعدها على الحركة من جديد بعد شهور من الجلوس على كرسي متحرك.

أحداث مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسًا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب،أنور البعثي، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.

أبطال مسلسل صدفة

أبطال مسلسل صدفة

أبطال مسلسل صدفة

أبطال مسلسل صدفة