مسلسل صدفة الحلقة 23.. ماذا تفعل ريهام حجاج بعد طردها؟

ينتظر العديد من متابعي مسلسل صدفة تفاصيل الحلقة 23 اليوم الثلاثاء وماذا ستفعل صدفة بعد طردها؟ بعد أن رد لها خطيبها كل الأموال التى قام بسرقتها.

مسلسل صدفة ملخص أحداث الحلقة 22

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج تشاجر والد ووالدة مصطفى معه خلال أحداث الحلقة، بسبب زواجه من جارتهم الغنية، التي تكبره في السن، ليقع أمين والد مصطفي مغشيا عليه.

كما شهدت الحلقة، استعادة ميار الغيطي، قدرتها على المشي، بعد شهور من الحادث الذي تعرضت له، وجعلها قعيدة.

وأعطى طارق (عصام السقا) لـ صدفة (ريهام حجاج) النقود التي سرقها عمه منها، والتي أخذتها من بيت علي (سليم الترك) بعد أن أخذها من أم راندا (عبير منير).

بعدما كشف طارق "عصام السقا" لصدفة "ريهام حجاج"، خلال أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل صدفة الحقيقة كاملة، وعرفت أنه كان يستغلها ويضحك عليها حتى يسترد نقوده التى سلبها عمه منها، وكانت هناك نظرة حزن في عيون طارق بعدما انهارت صدفة، فهل سيشعر طارق أنه أحب صدفة ويعود لها مرة أخرى، هذا ما نعرفه خلال الحلقة 23.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 23

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.