الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"مليحة" الحلقة 9.. كتب كتاب علي وفريدة وعروس أدهم مجهولة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل مليحة بطولة ميرفت فهمي ودياب احتفلت عائلة أدهم “دياب” بعقد قران شقيقه علي "أمير المصرى" على ابنة خاله فريدة التي تجسد دورها "مروة أنور" وذلك وسط فرحة كبيرة من العائلة، بحضور مليحة "سيرين خاص" وجدتها ألطاف "ديانا رحمة".

وذلك في الوقت الذي أفصح أدهم لوالدته عن نيته الزواج، لكن انتهت الحلقة السابقة على سؤالها له.. حاتتجوز مين، ما يدل على شكها في نيته الزواج ب "إيناس" بنت خاله التي تحبه منذ سنوات طوال أم أن هناك أحد أخر في حياته.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة ما حدث في فلسطين في بداية الألفينيات، وتحديدًا الانتفاضة الثانية وأهمها أحداث اقتحام المسجد الأقصى، وأعوام الانتفاضة التي شهدت اغتيال الاحتلال لعدد من القادة الفلسطينيين البارزين على رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.

وحاصر الاحتلال، الرئيس الفلسطيني "ياسرعرفات"، للضغط عليه لمغادرة فلسطين، والتخلي عن زمام السلطة، إلا أن عرفات قابل ذلك برفض وقال مقولته الخالدة: "يريدونني إما أسيرًا أو طريدًا أو قتيلًا وأنا بقلهم شهيدًا شهيدًا شهيدًا".

مسلسل مليحة الحلقة 8..أدهم يقرر الزواج فمن تكون العروس؟

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 إلى أن تمكن المرض من عرفات في 2004 ثم سمحت إسرائيل بعد محاولات عدة لمغادرته إلى فرنسا لتلقي العلاج، وعند خروجه احتشد الآلاف من الفلسطينين في ساحة مقاطعة رام الله مودعين رأسيهم الذي غادر بلده ليعود إليها شهيدًا بعد وفاته في مستشفى بيرسي العسكري قرب باريس في 11 نوفمبر 2004.

كذلك ألقت الحلقة الثامنة من مسلسل مليحة الضوء على اغتيال الشيخ ياسين، وكذلك على الواقعة المؤسفة الشهيرة لاغتيال الطفل محمد الدرة في حضن أبيه.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة:

 الفنانة ميرفت أمين 

دياب

أمير المصري

 سيرين خاس

 روفى الشناط

 ديانا رحمة

 مروان عايش

إضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية

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