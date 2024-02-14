مركز المناخ: الفترة من 15 فبراير لـ15 مارس سرة الموسم الزراعي ورأس مال المزارعين

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس، هي سرة الموسم الزراعي ورأس مال المزارعين طوال العام، لكنها فترة يعاندها المناخ.

وأضاف فهيم، في بيانه اليوم، أنه من المتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة في صورة أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض كبير في الحرارة وسرعات رياح عالية.

وأضاف فهيم، أن الحالة تشمل مناطق الوجه البحري والساحل الشمالي وسيناء وشمال الصعيد وحتى المنيا جنوبًا.

وأوضح فهيم: "نحن في أيام العشرة السلف من طوبة لأمشير "أمشير استلف 10 أيام من طوبة متقلبة مناخيًا أهمها البرد ليلًا"، وفعليًا دخلنا في مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف".

وأضاف فهيم أن الفترة الحالية لها بعض الخصائص أهمها زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل أو الفرق بين درجة حرارة الأيام وزيادة حدة التقلبات المفاجئة في المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافئ إلى شديد البرودة، وأيضًا زيادة الرطوبة الجوية وخاصة صباحًا وانخفاضها بعد الضهر ثم زيادتها ليلًا مع تذبذبات في سرعات الرياح والتي أحيانًا تأتي مُحمَّلة بالأتربة والرمال الدقيقة.