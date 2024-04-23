"كهرباء مصر الوسطى": 519 مليون جنيه متحصلات سرقة التيار والمخالفات

كشف مصدر في شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن نتائج الضبطية القضائية للشركة خلال الفترة من بداية شهر يوليو 2023 وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري 2024.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الشركة نجحت في تحصيل 519 مليون جنيه من سارقي التيار الكهربائي والمباني المخالفة لشروط التعاقد بمعرفة العاملين بالشركة من حاملي الضبطية القضائية، في حين حققت مباحث الكهرباء في نطاق عمل الشركة بمحافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد" 513 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع غدا الأربعاء لمناقشة نتائج أعمال الشركة حتى الربع الثالث، واعتماد الموازنة للعام المالي الجديد 2024/2025.

والتقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أدولفو أورسو - وزير الشركات وصنع في إيطاليا، بحضور ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من الطرفين وعدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

وألقى "شاكر" كلمة أعرب فيها عن سعادته من التواجد بين الحضور الكريم في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "التحول الأخضر والطاقة المتجددة في مصر"، مرحبًا بأدولفو أورسو، وزير المشروعات وصنع في إيطاليا، في مصر، معربًا عن امتنانه للحكومة الإيطالية لجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون مع مصر، حيث ترتبط إيطاليا ومصر بعلاقة تاريخية طويلة، وتعد إيطاليا الآن أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويتعاون البلدان بشكل وثيق في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وأوضح "شاكر" أن اجتماع اليوم يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولًا فى الطاقة نظرًا للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكن تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.