الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء مصر الوسطى": 519 مليون جنيه متحصلات سرقة التيار والمخالفات

الكهرباء
الكهرباء

كشف مصدر في شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن نتائج الضبطية القضائية للشركة خلال الفترة من بداية  شهر يوليو 2023 وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري 2024.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الشركة نجحت في تحصيل 519 مليون جنيه من سارقي التيار الكهربائي والمباني المخالفة لشروط التعاقد بمعرفة العاملين بالشركة من حاملي الضبطية القضائية، في حين حققت مباحث الكهرباء في نطاق عمل الشركة بمحافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد" 513 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع غدا الأربعاء لمناقشة نتائج أعمال الشركة حتى الربع الثالث، واعتماد الموازنة للعام المالي الجديد 2024/2025.

والتقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أدولفو أورسو - وزير الشركات وصنع في إيطاليا، بحضور ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من الطرفين وعدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

وألقى "شاكر" كلمة أعرب فيها عن سعادته من التواجد بين الحضور الكريم في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "التحول الأخضر والطاقة المتجددة في مصر"، مرحبًا  بأدولفو أورسو، وزير المشروعات وصنع في إيطاليا، في مصر، معربًا عن امتنانه للحكومة الإيطالية لجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون مع مصر، حيث ترتبط إيطاليا ومصر بعلاقة تاريخية طويلة، وتعد إيطاليا الآن أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويتعاون البلدان بشكل وثيق في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وأوضح "شاكر" أن اجتماع اليوم يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولًا فى الطاقة نظرًا للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكن تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء الضبطية القضائية

مواد متعلقة

"الكهرباء" تكشف موقف قطع التيار خلال فترة الامتحانات (مستند)

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

أحمد عبدالعزيز يلتقط صورة مع الشاب صاحب واقعة عزاء شيرين النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

مهرجان القاهرة الأدبي

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك