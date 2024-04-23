الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

الطاقة الذرية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ينظمان ورشة عمل عن تطبيقات الجيوبوليمرات

هيئة الطاقة الذرية
هيئة الطاقة الذرية المصرية

نظمت اليوم هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الجانب الصيني ورشة عمل عن تطبيقات الجيوبوليمرات صديقة البيئة في معالجة المواد الخطرة والنفايات المشعة، وذلك في إطار التعاون الدولي بين الجانبين المصري الصيني في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، وفي إطار مشروع التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF) ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

وأفتتح الورشة الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، اليوم، بحضور الدكتور يانهوي دونج، أستاذ الهندسة الجيولوجية في معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم، والباحث الرئيسي من الجانب الصيني. وكان في الحضور أيضًا الدكتور جو وانج من المؤسسة النووية الصينية والدكتور محمد راغب النجار، استاذ الكيمياء الإشعاعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع.

وتهدف الورشة إلى استعراض نتائج مشروع التعاون بين الهيئة والأكاديمية الصينية للعلوم والخاص بدراسة استخدام مواد جيوبوليمرية صديقة للبيئة ومتعددة الأغراض لمعالجة المتدفقات السائلة للنفايات المشعة والمواد الخطرة الناتجة من الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى تصليد المركزات الناتجة عن عمليات المعالجة لتلك المتدفقات.

قام الدكتور يانهوي دونج، أستاذ الهندسة الجيولوجية في معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم، بإلقاء محاضرة بعنوان "استكشاف الأعماق: رؤى من البحث والتطبيق في علم الهيدرولوجيا العميقة". كما قام الدكتور ضجو وانج من المؤسسة النووية الصينية بإلقاء محاضرة بعنوان "اختيار وتحديد مواقع المنشآت تحت الأرض الخاصة بالدفن الجيولوجي للنفايات عالية الإشعاع في الصين".

قام الدكتور محمد راغب النجار، الباحث الرئيسي للمشروع من الجانب المصري، باستعراض موقف مشروع التعاون وأهم النتائج منه. وأفاد بأن هذه الورشة هي الثانية التي يتم تنظيمها بين الجانبين المصري والصيني.

شارك في الورشة من الهيئة الدكتورة رحاب عثمان، رئيس قسم معالجة النفايات المشعة بمركز المعامل الحارة، والتي قدمت عرضًا عن أنشطة معالجة النفايات المشعة قليلة ومتوسطة الإشعاع في مصر. والناتجة من الأنشطة البحثية والاستخدامات السلمية المختلفة في مجالات الطب والصناعة والبحث العلمي. كما قام الدكتور عبد الغني العبد، رئيس قسم طبيعة المفاعلات بمركز البحوث النووية، بتقديم عرض عن تطبيقات التصوير النيتروني في تقييم الرطوبة في المركبات الجيوبوليمرية.

وقد صرح الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية إلى أهمية هذه الورشة التي تدعم التعاون العلمي بين مصر والصين وخاصة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وخاصة في مجالات المعالجة والتعامل الأمن مع النفايات الخطرة والمشعة، كما أنها فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعلومات بين العلماء المصريين من الهيئة والعلماء الصينيين وذلك للتعرف على المجالات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال. كما أكد على حرص الجانبين المصري والصيني على دعم هذا المشروع والتطلع لفتح أنشطة جديدة في مجالات البحوث والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الورشة تأتي في إطار استراتيجية وبرامج التعاون الدولي التي تتبناها الهيئة لدعم تبادل الخبرات الدولية في المجالات المختلفة لدعم وتنمية قدرات الكوادر وفتح مجالات بحثية جديدة.

هيئة الطاقة الذرية المصرية معالجة المواد الخطرة الطاقة الذرية هيئة الطاقة الذرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو الحاج

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