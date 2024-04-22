"كهرباء جنوب الدلتا" تعلن بدء تقديم التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين في المجالات (الهندسي والفني والتجاري) بقطاع التدريب بالشركة فيما عدا الطلبة بالسنوات النهائية حيث أنهم يعدوا من الخريجين.

وحدد قطاع التدريب في الشركة المستندات المطلوبة للتقديم وهي:-

- خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد موضحا به ( إسم الطالب رباعيا – السنة الدراسية والتخصص - رقم الهاتف واتس اب - هل الطالب يدرس بنظام الساعات المعتمدة أم لا - ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي).

• سداد رسوم الالتحاق وهى:-

- طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية (300 جنيه).

- طلبة الجامعات والمعاهد الخاصــة (700 جنيه).

- طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية بنظام الساعات المعتمدة والكليات التكنولوجية ( 700 جنيه).

• مدة التدريب 18 يوم بإجمالى 90 ساعة ( نظري – عملى – ميدانى ) خلال العطلات الصيفية (يوليو – أغسطس – سبتمبر) لعام 2024.

• تقدم الطلبات بقطاع التدريب بالشركة (طنطا / سبرباى أول مدخل كفر الشيخ ) فى الفترة من 21/4/2024 الى 23/5/2024 أو لحين استكمال العدد المحدد قبوله.

• لا يعتد بالطلبات الغير مستوفاه أو بعد اكتمال العدد المحدد قبوله.

كانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي أعلنت التجديد لقطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء (شهادة ISO 9001/2015 من الشركة المانحة SGS).

ووفق بيان صادر عن الشركة أن فى إطار دعم المهندس حسن محمد البيلى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقطاع التدريب وذلك للنهوض بمستوى العاملين والارتقاء بكفائتهم وتطبيقا لرؤية ورسالة الشركة من خلال التدريب، وبعد العديد من المراجعات والتأكد من مطابقة العمليات لمتطلبات المواصفة بطريقة صحيحة، تم تجديد شهادة الايزو العالمية ISO 9001/2015 لمدة ثلاث سنوات.