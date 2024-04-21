SGS تجدد شهادة الأيزو 3 سنوات لقطاع تدريب كهرباء جنوب الدلتا

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي التجديد لقطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء (شهادة ISO 9001/2015 من الشركة المانحة SGS).

ووفق بيان صادر عن الشركة أن فى إطار دعم المهندس حسن محمد البيلى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقطاع التدريب وذلك للنهوض بمستوى العاملين والارتقاء بكفائتهم وتطبيقا لرؤية ورسالة الشركة من خلال التدريب، وبعد العديد من المراجعات والتأكد من مطابقة العمليات لمتطلبات المواصفة بطريقة صحيحة، تم تجديد شهادة الايزو العالمية ISO 9001/2015 لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك بحضور د.أحمد أغا، ممثل شركة SGS الشركة المانحة والقائم علي مراجعه تطبيق المواصفه كامله بقطاع التدريب والذي أشاد بقطاع التدريب ونظام الجودة المتبع فى العملية التدريبية وبالقائمين عليه وأبدى سعادته عن القطاع منذ الوهله الاولى فى العملية التدريبية والتنظيمية وأشاد أيضا بهذا المستوى المتطور والرائع والمشرف.

وحرص القطاع على نشر سياسة الجودة بين العاملين والتحسين المستمر والملحوظ من الحصول على الشهادة وتلبية لرغبة المتدربين.

واجتمع البيلي بكلا من المحاسب علاء على نصير، مستشار رئيس مجلس الإدارة، والمشرف على تطوير مراكز خدمة العملاء، والمحاسب عبد العزيز أصلان - رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب، والدكتور أحمد أغا - ممثل شركة SGS العالمية، والدكتور حازم الشورى - رئيس قطاع مركز إعداد القادة وفريق الجودة، والمهندس محمد عبد النبى مبروك، رئيس قطاع التدريب، و‏المحاسب محمد محمود رضوان، مدير عام مركز للتدريب والمشرف على الإدارة العامة للتدريب‏، و‏المحاسب تامر بسيونى عمرو- مدير إدارة التخطيط والمتابعة وشئون التدريب والجودة

قطاع تدريب كهرباء جنوب الدلتا

وقدموا التهنئة للمهندس حسن محمد البيلى- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لتجديد شهادة الايزو لمدة 3 سنوات وبالاشادة على القائمين بقطاع التدريب الشركة.

وتقدم حسن البيلى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتهنئة القلبية إلى جميع العاملين بقطاع التدريب، وقطاعات الشركة المختلفة للحصول على تجديد شهادة الأيزو 9001/2015.

وأكد على التعاون المثمر بين شركة جنوب الدلتا وشركة SGS العالمية المانحة لشهادة الايزو للوصول لاعلي جودة في تطبيق الاجراءت المثالية لجميع عمليات كما أكد ضرورة الحفاظ على هذا المستوى الرائع والمتميز للقطاع.