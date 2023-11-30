الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فتح باب الاشتراك في جائزة أفضل ناشر عربي 2024

اتحاد الناشرين العرب
اتحاد الناشرين العرب

أعلن اتحاد الناشرين، برئاسة الناشر محمد رشاد، عن فتح باب الاشتراك في جائزة أفضل ناشر عربي، في دورتها الثالثة للعام 2024، وذلك بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الخامسة والخمسين.

وجاء في بيان اتحاد الناشرين العرب، بشأن جائزة أفضل ناشر عربي، أنه بالتزامن مع إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024، يعلن اتحاد الناشرين العرب عن فتح باب الترشح في  جائزة أفضل ناشر عربي، في دورتها الثالثة ضمن الجوائز التي يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 1 حتى 31 ديسمبر  2023، وذلك بالتعاون بين اتحاد الناشرين العرب والهيئة المصرية العامة للكتاب. 

وأوضح البيان أن شروط جائزة أفضل ناشر عربي، وفقًا للشروط التالية:

1. أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيدًا بسجلات اتحاد الناشرين العرب ومسددًا التزاماته المالية حتى نهاية عام 2023م.

2. أن يكون العضو ناشرًا خاصًّا وليس مؤسسة أو هيئة أو جهة رسمية.

3. أن يكون العضو المتقدم مشاركًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة (55).

4. الالتزام واحترام قوانين الملكية الفكرية.

5. ألا يكون العضو قد تعرض لأي عقوبة من اتحاده المحلي أو اتحاد الناشرين العرب خلال فترة عضويته.

6. أن تكون نماذج الإصدارات المقدمة للجائزة تحمل الإيداع القانوني، والترقيم الدولي.

7. أن يقدم العضو قائمة إصداراته خلال الخمس السنوات الأخيرة.

8. أن تقدم الدار مع طلب الترشيح نصًا لا يقل عن خمسمائة كلمة توضح فيه السيرة الذاتية لدار النشر مع الرؤية المستقبلية في خطة النشر، تخصصها في مجالات النشر، خطة استثمار تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، الجوائز التي حصلت عليها الدار، بيانات الدار وعناوينها والموقع الإلكتروني.

9. أن يقدم العضو نماذج من الإصدارات لا تقل عن عشرة عناوين، نسخة واحدة من كل عنوان، بحيث تعكس معايير تحكيم الجائزة الموضحة لاحقًا.

10. لا يحق للناشر المصري المشاركة في جائزة أفضل ناشر عربي إذا كان مشاركًا في جائزة اتحاد الناشرين المصريين.

11. يتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب حسب التخصصات المختلفة لمجالات النشر.

12. قيمة الجائزة (خمسون ألف جنيه مصري) تمنح مناصفة من الاتحاد وهيئة الكتاب مع درعي الاتحاد والهيئة.

13. يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل ناشر عربي في حفل توزيع جوائز المعرض بأرض المعارض.

14. يتم إرسال طلب الترشح للجائزة والبيانات المطلوبة في الفترة المحددة على البريد الإلكتروني للاتحاد [email protected]، مع العلم بأن الإيميل الذي يتم التعميم من خلاله لا يستقبل أي ايميلات.

15. ترسل النماذج إلى مقر اتحاد الناشرين العرب.

وعن معايير تحكيم جائزة أفضل ناشر عربي تابع البيان: 

1. جودة الإنتاج والطباعة طبقًا لمعايير الجودة.

2. تصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب وإخراجه.

3. تقييم المحتوى ومدى احترام الملكية الفكرية.

4. تنوع الإصدارات في مجال المعرفة والنشر.

5. مدى استفادة الدار من أشكال النشر الحديثة "الرقمي، المسموع".

6. مدى مساهمة الدار بجهود مباشرة في تنمية المجتمع ودعم الفئات الخاصة.

جائزة افضل ناشر عربي معرض القاهره الدولي للكتاب اتحاد الناشرين العرب الناشر محمد رشاد حقوق الملكية الفكرية تنمية المجتمع دعم الفئات الخاصة

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