الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

3 باحثين مصريين في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لفرع تحقيق المخطوطات

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تأهل 3 باحثين مصريين من بين 9 مرشحين في القائمة الطويلة لجائزة الشيح زايد للكتاب، بفرع تحقيق المخطوطات، وهم الدكتور أحمد عبد الباسط، الدكتور مصطفي سعيد، والدكتور أبي فهر وائل.

وكانت أمانة  جائزة الشيح زايد للكتاب، قد أعلنت قبل قليل، القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

القائمة الطويلة لجائزة الشيح زايد للكتاب بفرع تحقيق المخطوطات

وضم فرع "تحقيق المخطوطات" 3 عناوين لباحثين مصريين، من 9 عناوين لأسماء من خمس دول عربية وأجنبية هي: المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والمغرب.

  • من مصر جاء "كتاب رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير المعرفة"، للدكتور أحمد عبد الباسط، الصادر عن دار ملامح للنشر والتوزيع عام 2022.
  • " شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب" للدكتور أبي فهر وائل بن أحمد بن محمد سيف، الصادر عن دار ابن عباس للنشر والتوزيع عام 2021.
  • ومن مصر أيضا في القائمة الطويلة لـ جائزة الشيح زايد للكتاب، فرع تحقيق المخطوطات، كتاب "سفينة المُلك ونفيسة الفُلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس"، للدكتور مصطفى سعيد، الصادر عن دار العين للنشر عام 2023.
  • كما ضمن القائمة الطويلة لـجائزة الشيح زايد للكتاب، فرع تحقيق الخطوطات،  "ديوان عنترة بن شداد: دراسة أدبية تاريخية" باللغة الإنجليزية، لجيمس مونتجمري، من المملكة المتحدة الصادر عن مكتبة الأدب العربي في جامعة نيويورك أبوظبي عام 2018.
  • "شرح ديوان ذي الرمة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي الأندلسي" لعوض بن محمد سالم الدحيل العولقي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار النوادر - مطبوعات نادي المدينة المنورة الأدبي عام 2019.
  • "الأمالي من الفوائد والأخبار" لمحمد خير محمود البقاعي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الغرب الإسلامي عام 2021.
  • "الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية "تذكرة النهروالي"، للمهدي عيد الرواضية، من الأردن، الصادر عن المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت عام 2022.
  • "مثنى المنشي: لمحيي الدين محمد بن بدر الدين الشهير بالمنشي" للدكتور لفّاي بن لافي السلمي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار ملامح للنشر والتوزيع عام 2022.
  • دراسة وتحقيق " كتاب المرائي للشيخ محمد المعطي الشرقاوي" لمحمد أحمد أنقار، من المغرب، الصادر عن منشورات باب الحكمة عام 2020.

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جائزة الشيخ زايد للكتاب دكتور أحمد عبد الباسط دكتور أبي فهر وائل دكتور مصطفي سعيد كتاب رياضة العقول شرح شذور الذهب دار العين للنشر

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