ريم بسيوني وعزت القمحاوي في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

تأهلت الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، والكاتب الروائي عزت القمحاوي، إلي القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، في دورتها الثامنة عشر، دورة 2023 ــ 2024.

التفاصيل الكاملة لقوائم فرع الرواية بجائزة الشيخ زايد

وكشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع "الآداب"، في جائزة الشيخ زايد للكتاب، 13 عنوانًا من 9 دول هي، مصر، الأردن، لبنان، تونس، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عمان، البحرين، وتضمنت التالي:

رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" للكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022. رواية "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"، للكاتبة الروائي عزت القمحاوي، من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية مطلع العام الجاري 2023. رواية "عطلة في حي النور" للحبيب السّالمي، من تونس، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع مطلع العام الجاري 2023. رواية "نشيج الدودوك" لجلال برجس، من الأردن، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2023. كما ضمت القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع الرواية. رواية "فرصة لغرام أخير" لحسن داوود، من لبنان، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2022. رواية "ليلة حديقة الشتاء" لحسونة المصباحي، من تونس، الصادر عن دار نقوش عربية للنشر عام 2023. رواية "معلقة غرناطة" لزياد بن عبدالعزيز آل الشيخ، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2021. رواية "حدث في صَبيا"، لسعاد العريمي، من الامارات العربية المتحدة، الصادر عن دار الساقي عام 2022. رواية "المجيء" لسعد الياسري، من العراق/السويد، الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2021. رواية "كائنات التّيه"، لمقبول العلوي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الساقي عام 2022. رواية "الغرفة وضواحيها"، لميسلون هادي، من العراق، الصادر عن دار الذاكرة للنشر والتوزيع عام 2022. رواية "لا يذكرون في مجاز"، لهدى حمد، من سلطنة عمان، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022. رواية "قدّاس التّمر"، ليثرب العالي، من مملكة البحرين، الصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2022.