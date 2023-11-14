سمير الفيل في القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة

تأهّل القاص سمير الفيل، إلي القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية للدورة السادسة 2023/2024 مجموعته القصصية “دمي حزينة”، والصادرة عن دار بتانة للنشر.

القائمة الطويلة لجائزة الملتقي للقصة القصيرة

وتأهلت المجموعة القصصية “دمي حزينة”، للقائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية للدورة السادسة 2023 / 2024، والتي أعلنتها قبل قليل جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، راعي "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية"، القائمة الطويلة لدورتها السادسة للعام 2023/2024، التي فتحت أبواب التقديم للفترة من الأول من مارس وحتى الحادي والثلاثين من مايو 2023. وتقدّم للجائزة في هذه الدورة (198) مجموعة قصصية، من (23) دولة عربية وأجنبية.

وجاءت القائمة الطويلة للدورة السادسة 2023/2024 ممثلة بتسع دول عربية، على النحو الآتي:

الرسائل المفقودة للمدعو آدم حلزون محمد المطرفي السعوديّة منشورات جدل.

“المَقْطَر” عبد الهادي الجميل الكويت دار أثر

“ امرأة عند النافذة” رامي الطويل سوريا دار الساقي

“ثملًا على متن دراجة هوائية” إسماعيل الغزالي المغرب منشورات المتوسط

“دمى حزينة” سمير الفيل مصر مؤسسة بتانة الثقافية

“دو، يَك” روعة سنبل سوريا دار ممدوح عدوان

“سترى ما أتخيّله” سعد هادي العراق دار نينوى

“شياطين الدومينو” منى مرعي لبنان دار النهضة العربية

“كأنّه هو” هشام النهّام البحرين اسكرايب للنشر

“وقت قصير للهلع” يحيى سلام المنذري عُمان دار عرب.

ومن المقرر أن جائزة الملتقى ستُعلن عن القائمة القصيرة المكوّنة من خمس مجاميع قصصيّة بتاريخ 15 ديسمبر2023، كما ستجتمع لجنة التحكيم في الكويت في منتصف شهر يناير 2024 لاختيار الفائز، الذي سيحصل على مبلغ (عشرين ألف دولار أمريكيّ ودرع وشهادة الجائزة)، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ (خمسة آلاف دولار أمريكي ّ ودرع وشهادة الجائزة).

وأنّ حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكيّة في الكويت سيشهد احتفاليّة الجائزة، ونشاطها الثقافي لهذه الدورة، المتمثّل بإقامة مؤتمر الجائزة الأول للقصة القصيرة العربيّة، وذلك بمشاركة كوكبة من كتّاب القصّة القصيرة العربيّة، ونقّادها، وعدد من الناشرين، والمترجمين العالميّين.

وسمير الفيل، قاص وروائي مواليد محافظة دمياط ويعيش فيها إلى اليوم ولم يتجه كباقي الكتاب إلى القاهرة، بل نشر أعماله وتحقق اسمه ونال الجوائز وهو في بلده دمياط.

وقدم سمير الفيل خلال مشواره الأدبي العشرات من المجموعات القصصية التي ناهزت الخمس وعشرين مجموعة، أحدثها مجموعة "ذئاب مارقة"، والصادرة قبل أيام عن سلسلة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

يميل سمير الفيل أكثر إلى كتابة القصة القصيرة، والتي نشر فيها الكثير من المجموعات، نذكر من بينها: صندل أحمر، أتوبيس خط 77، جبل النرجس، كيف يحارب الجندي بلا خوذة، مكابدات الطفولة والصبا، حمام يطير، قبلات مميتة، ليمون مر، انتصاف ليل المدينة، أرجوحة، خوذة ونورس وحيد، وغيرها العديد من المجموعات القصصية.

كما له 3 روايات هي: "ظل الحجرة"، "وميض تلك الجبهة"، ورواية "رجال وشظايا"، وثلاث مجموعات شعرية وهي: ""ندهة من ريحة زمان"، "نتهجي الوطن في النور"، وديوان "سجادة الروح".

حصل الكاتب سمير الفيل على العديد من الجوائز والتكريمات، نذكر من بينها، جائزة الدولة التشجيعية للتفوق في الآداب في فرع القصة القصيرة عن مجموعته القصصية "جبل النرجس" دورة العام 2016، كما نال جائزة ساويرس للقصة القصيرة فرع كبار الأدباء لأفضل مجموعة قصصية عن مجموعته "أتوبيس خط 77" دورة العام 2020.