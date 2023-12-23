مواعيد مباريات غدًا الأحد 24-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم على مستوى العالم.

موعد مباريات غدًا الأحد 2023 والقنوات الناقلة

يعرض الدستور للقراء موعد مباريات غدًا الأحد 24-12-2023 والقنوات الناقلة حيث تعد من أبرز مباريات الغد مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والوحدة والرياض في دوري روشن السعودي، وفناربخشة وجلطة سراي في الدوري التركي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي.. في تمام الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الوحدة ضد الرياض.. في تمام الثامنة مساءً، وتذاع على قناة SSC Extra 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X قيصري سبور.. في تمام الثانية عشرة ظهرًا مساءً

أضنة ديمرسبور X أنطاليا سبور.. في تمام الثالثة عصرًا

فناربخشة X جلطة سراي.. في تمام السادسة مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

نهضة بركان ضد الرجاء الرياضي.. في تمام الثامنة مساء

موعد مباراة الأهلى القادمة

وسيلتقي الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين المقبل 25 ديسمبر، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري التي ستقام بالإمارات.

مواعيد المباريات المقبلة لمنتخب مصر

سيخوض منتخب مصر، ثلاثة مباريات في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

مصر X موزمبيق.. 14 يناير 2024

مصر X غانا.. 18 يناير 2024

الرأس الأخضر X مصر.. 22 يناير 2024

موعد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة فولهام ضد بيرنلي.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة لوتون تاون ضد نيوكاسل يونايتد.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة نوتنجهام فورست ضد بورنموث.. في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة توتنهام ضد إيفرتون.. في الساعة الخامسة مساء، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة ليفربول ضد أرسنال: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدورى الإسباني 2023

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد فروسينوني.. في تمام الساعة الخامسة والرابع، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدورى الإيطالي 2023

- مباراة فروسينوني ضد يوفنتوس.. في تمام الواحدة والنصف ظهرًا

- مباراة تورينو ضد أودينيزي.. في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة بولونيا ضد أتالانتا.. في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة إنتر ميلان ضد ليتشي.. في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة هيلاس فيرونا ضد كالياري.. في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة روما ضد نابولي.. في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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