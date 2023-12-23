«الصحة» تنظم ورشة عمل لتحديث البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات

عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل من خلال الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، لتحديث البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات، وذلك في محافظة الإسكندرية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل، تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة تحديث البروتوكولات العلاجية بالمستشفيات، ورفع مستوى كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات الحميات، وتوحيد طرق تشخيص وعلاج الأمراض في جميع محافظات الجمهورية. لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن برنامج ورشة العمل تضمن مراجعة الأدلة الإرشادية الإكلينيكية للأمراض المعدية والحميات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية للأمراض المعدية والحميات من أساتذة الجامعات المصرية، وكلية طب القوات المسلحة، واستشاريي وأخصائيي الأمراض المعدية والحميات، والمعامل، والصيدلة الإكلينيكية، وممثلي قطاعي الطب العلاجي، والطب الوقائي بالوزارة.

كان أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة للتعاون المكثف خلال الفترة المقبلة للإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، ومن ثمّ تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بالخدمات الصحية المتخصصة لجامعة المنصورة التي تحظى بشهرة اقليمية ودولية، حيث تضم ١٣ مستشفى ومركزًا طبيًا متميزًا، يخدم أكثر من 7 ملايين مواطن من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى المترددين من المرضى من المحافظات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والقيادات الجامعية، لبحث خطة اعتماد المنشآت الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة لمنح "شهادة دبلوم مهنى" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية "GAHAR EGY-CAP"، وذلك بمقر الجامعة، وبحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، د. السيد العقدة، د. وائل الدرندلي، د. ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشار د. كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة ووكيل مجلس الدولة، وعميد كلية طب المنصورة ووكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية.