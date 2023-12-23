السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة

أرسنال وليفربول
أرسنال وليفربول

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم على مستوى العالم.

موعد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة

يعرض الدستور للقراء موعد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة حيث تعد من أبرز مباريات اليوم مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، وروما ونابولي في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وست هام ضد مانشستر يونايتد.. في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة فولهام ضد بيرنلي.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة لوتون تاون ضد نيوكاسل يونايتد.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 

- مباراة نوتنجهام فورست ضد بورنموث.. في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة توتنهام ضد إيفرتون.. في الساعة الخامسة مساء، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة ليفربول ضد أرسنال: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

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مواعيد مباريات الدورى الإسباني

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد فروسينوني.. في تمام الساعة الخامسة والرابع، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدورى الإيطالي 

- مباراة فروسينوني ضد يوفنتوس.. في تمام الواحدة والنصف ظهرًا

- مباراة تورينو ضد أودينيزي.. في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة بولونيا ضد أتالانتا.. في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة إنتر ميلان ضد ليتشي.. في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة هيلاس فيرونا ضد كالياري.. في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة روما ضد نابولي.. في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

موعد مباراة الأهلى القادمة 

وسيلتقي الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين المقبل 25 ديسمبر، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري التي ستقام بالإمارات.

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التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة أوراوا الياباني بكأس العالم للأندية

مواعيد المباريات المقبلة لمنتخب مصر

سيخوض منتخب مصر، ثلاثة مباريات في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

مصر X موزمبيق.. 14 يناير 2024

مصر X غانا.. 18 يناير 2024

الرأس الأخضر X مصر.. 22 يناير 2024

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