كهربا يغازل تورى بينسو حكم مباراة الأهلى وأوراوا ريدز

التقطت عدسات الكاميرات محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وهو يبتسم للأمريكية توري بينسو حكم مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة مونديال الأندية.

وحاول "كهربا" الالتماس إلى الحكمة الأمريكية وإقناعها بالعودة إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح زميله بيرسي تاو الذي تعرض لإصابة قوية وارتطم ظهره في القائم.

وظهر "كهربا" وهو يتحدث معها بطريقة تبدو لطيفة على عكس حديثه مع الحكام أثناء اعتراضه ومطالبته بالحصول على ركلات الجزاء.

وتوج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الأهلي يتوج بالميدالية البرونزية برباعية في شباك أوراوا الياباني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا الياباني 4/ 2، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بالمملكة العربية السعودية.

سيطر الأهلي تمامًا على معظم فترات المباراة، مستغلًّا الضغط القوي على دفاعات الفريق الياباني، لينجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة محمد هاني، ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من استغلال جيد للضغط على دفاعات فريق أوراوا، قبل أن يضيف علي معلول الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل الفريق الياباني هدفه الأول في تقليص الفارق بهدف مباغت قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بهذا الفوز يتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما صعد لمنصات التتويج بالبرونزية ثلاث مرات، في نسخ البطولة أعوام 2006، و2021، و2022.