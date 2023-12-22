التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة أوراوا الياباني بكأس العالم للأندية

يخوض فريق الأهلي مواجهة مرتقبة عندما يواجه نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستجمعها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويطمح الأهلي، لتحقيق الفوز من أجل الظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يأمل الفريق الياباني، في خطف الفوز من أجل حصد البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج فريق الأهلي، بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية، من قبل ثلاث مرات أعوام 2006، و2020، و2021، بينما أحرز أوراوا ريد دياموندز، من قبل مرة وحيدة عام 2007.

مشوار الأهلي في مونديال الأندية عام 2023

وكان الأهلي، قد استهل مشواره في مونديال الأندية عام 2023، بالفوز على اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور الثاني، قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي.

وبدأ أوراوا ريد دياموندز، مشواره في البطولة، بالفوز على كلوب ليون المكسيكي، بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في نصف النهائي.

وتعد مباراة اليوم، هي الأولى بين كلا الفريقين، على صعيد تاريخ المواجهات بينهما في كافة المستويات (الرسمية أو الودية).

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة أوراوا ريد دياموندز

ومن المتوقع ألا يجري الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، أي تغييرات جذرية على تشكيل فريقه في مباراة أوراوا ريد دياموندز.

ومن المحتمل أن يدفع كولر، بمحمد مجدي أفشة، في وسط الملعب، إلى جانب إمام عاشور ومروان عطية.

وسيقود محمود عبدالمنعم "كهربا"، هجوم الأهلي، إلى جانب حسين الشحات والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وسيكون تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور

الوسط الهجومي: بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات

الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا»