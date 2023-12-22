الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة أوراوا الياباني بكأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

يخوض فريق الأهلي مواجهة مرتقبة عندما يواجه نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستجمعها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويطمح الأهلي، لتحقيق الفوز من أجل الظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يأمل الفريق الياباني، في خطف الفوز من أجل حصد البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج فريق الأهلي، بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية، من قبل ثلاث مرات أعوام 2006، و2020، و2021، بينما أحرز أوراوا ريد دياموندز، من قبل مرة وحيدة عام 2007.

 مشوار الأهلي في مونديال الأندية عام 2023

وكان الأهلي، قد استهل مشواره في مونديال الأندية عام 2023، بالفوز على اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور الثاني، قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي.

وبدأ أوراوا ريد دياموندز، مشواره في البطولة، بالفوز على كلوب ليون المكسيكي، بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في نصف النهائي.

وتعد مباراة اليوم، هي الأولى بين كلا الفريقين، على صعيد تاريخ المواجهات بينهما في كافة المستويات (الرسمية أو الودية).

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة أوراوا ريد دياموندز

ومن المتوقع ألا يجري الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، أي تغييرات جذرية على تشكيل فريقه في مباراة أوراوا ريد دياموندز.

ومن المحتمل أن يدفع كولر، بمحمد مجدي أفشة، في وسط الملعب، إلى جانب إمام عاشور ومروان عطية.

وسيقود محمود عبدالمنعم "كهربا"، هجوم الأهلي، إلى جانب حسين الشحات والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وسيكون تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور

الوسط الهجومي: بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات

الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا»

الاهلى أوراوا ريد دياموندز الياباني أوراوا ريد دياموندز كأس العالم للأندية 2023 فلومينينسي البرازيلي اتحاد جدة السعودي

مواد متعلقة

موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ونتيجة القرعة كاملة

تقارير: الاتحاد الهندي يدرس استضافة بعض مباريات كأس العالم 2034

فينورد مع روما وميلان مع رين في أبرز مواجهات ملحق الدوري الأوروبي

رسميًا.. رومان ريكيلمي رئيسا لبوكا جونيورز الأرجنتيني

الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-12-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلى وفلومينينسى فى كأس العالم للأندية 2023 ومعلقي القنوات الناقلة

قبل مواجهة الأهلى.. مدرب فلومينينسى: اللعب فى مونديال الأندية كان حلمًا

مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام بريست في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

بدء النوة بالإسكندرية.. أمطار غزيرة و186 سيارة ومُعدة لمواجهة الطوارئ (صور)

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر