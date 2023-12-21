الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة منتخب مصر.. موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، لذلك ارتفعت معدلات البحث عن موعد افتتاح البطولة الإفريقية عبر محرك “جوجل” ومنصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك، بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة في الحدث القاري، فضلا عن كوكبة النجوم الدوليين المتوقع ظهورهم في المونديال الإفريقي رافقة منتخبات بلادهم، مثل محمد صلاح مع الفراعنة وساديو ماني مع منتخب السنغال وغيرهم من النجوم.

 

بمشاركة منتخب مصر.. موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، يوم 13 يناير المقبل 2024 وتستمر فعاليتها حتى 11 فبراير المقبل من العام ذاته.

وتشهد النسخة المقبلة من “كان 2023”، مشاركة 24 منتخبا، مقسمين على ست مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

مجموعات “كان 2023”

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

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المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتمتلك مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، يليها منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم منتخب غانا ثالثا برصيد 4 بطولات، ونيجيريا 3 بطولات.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السنغالي، قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون “يناير 2022”، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، لتكون الأولى في تاريخه.

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