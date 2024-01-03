الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمثابة البروفة الأخيرة.. موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أصبح البحث عن موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام منتخب تنزانيا، هو الأكثر قراءة وتداولا خلال الساعات الماضية، على محركات “جوجل”.

ويأتي ذلك، لأن المباراة ستكون بمثابة بروفة أخيرة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي روى فيتوريا واللاعبين، لطمأنة الجماهير على أحوال الفراعنة قبل التوجه إلى العاصمة "كوت ديفوار"، من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، حيث تمنى نفسها بالعودة من إبيدجان باللقب القارئ.

موعد ودية منتخب مصر أمام نظيره تنزانيا 

من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني الأول مع نظيره تنزانيا، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 7 يناير الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

متى تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”؟

ستنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في العاصمة "كوت ديفوار"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليات المونديال الإفريقي، حتى يوم 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق بأمم إفريقيا 2024

ويستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، بمواجهة منتخب موزمبيق، الأحد الموافق 14 يناير الجاري، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

القنوات الناقلة لمنافسات "كان 2023"

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المختلفة بالكامل.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، جميع حقوق البث الحصري والرسمي لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية داخل منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أمم إفريقيا 2024

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية بجوار منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية، برصيد 7 ألقاب، ثم منتخبات الكاميرون 5 بطولات، ثم غانا 4 بطولات، ونيجيريا 3 ألقاب.

ويذكر أن المنتخب السنغالي قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون يناير 2022، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4 /2)، لتكون الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

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