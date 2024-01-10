الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

بيلينجهام يقود ريال مدريد أمام أتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني

بيلينجهام
بيلينجهام

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك" بالرياض في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

وتواجد في تشكيل ريال مدريد، اللاعب جود بيلينجهام.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: داني كارفخال - أنطونيو روديجر - ناتشو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

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