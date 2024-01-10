الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

FIFA: إيقاف أوفر مارس عام لـ"سلوكه غير اللائق"

مارك أوفرمارس
مارك أوفرمارس

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إيقاف الهولندي مارك أوفر مارس عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة لمدة عام، بسبب سلوكه غير اللائق.

وأوضح (فيفا) في بيان رسمي اليوم أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم قررت تمديد عقوبة الإيقاف لمدة عامين منها عام مع إيقاف التنفيذ، وتطبيقها على المستوى العالمي، لتتماشى مع عقوبة فرضتها محكمة هولندية بناء على طلب اتحاد الكرة الهولندي.
وعوقب أوفر مارس نجم منتخب هولندا السابق وأندية أياكس أمستردام وبرشلونة وأرسنال، بسبب رسائل غير لائقة أرسلها لزميلاته في العمل، عندما كان مديرا لكرة القدم في نادي أياكس أمستردام.
واستقال نجم هولندا السابق من منصبه في فبراير 2022، قائلًا: "أشعر بالخجل، ما فعلته سلوك لا يليق بشخص في منصبي".
وانتقل أوفرمارس للعمل مديرا فنيا لنادي رويال أنتويرب البلجيكي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم النجم الهولندي أنه تم إبلاغه بقرار الفيفا، لكنه لم يرغب في التعليق عليه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مارك أوفر مارس إيقاف مارك أوفر مارس أياكس أمستردام

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