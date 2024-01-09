الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

قائمة المنتخب الأولمبى للمشاركة فى دورة الإمارات الودية استعدادًا لباريس 2024

ميكالي مدرب المنتخب
ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن قائمة الفراعنة الصغار، للمشاركة في البطولة الودية في الإمارات التي تقام في الإمارات.

وتأتي الدورة، ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاءت اختيارات ميكالي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء وعلي الجابري، ومحمد سيحا.

خط الدفاع: محمد طارق وحسام عبدالمجيد، وكريم الديبس ومحمد حمدي إبراهيم، وأحمد محمود وأحمد حسام، ومحمد مغربي وأحمد رضا، وأحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر وأحمد عاطف، ومصطفى سعد وعمر خضار، وأحمد نادر حواش وعمر الساعي، وماجد هاني ومحمد محمد شحاته، ومحمود جهاد.

خط الهجوم: حسام أشرف وأسامة فيصل.

قائمة المنتخب الأوليمبي لدورة الإمارات الودية 
البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب الأوليمبي دورة الإمارات الودية اولمبياد باريس 2024 باريس 2024

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