"المركزى للإحصاء": ارتفاع صادرات مصر إلى الإمارات لمليار و658 مليون دولار

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية بشكل ملحوظ خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

صادرات مصر إلى الإمارات

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى مليار و658 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و563 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 95 مليون و82 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي جاءت في ضمن قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة صادرتها نحو 671 مليون و650 ألف دولار في الفترة المذكورة عام 2023، مقابل نحو 656 مليون و303 ألف دولار خلال الفترة المناظرة لها عام 2022، بزيادة بلغت 15 مليون و347 ألف دولار.

يليها صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة بلغت 234 مليون و454 ألف دولار خلال عام 2023، مقابل 203 مليون و516 ألف دولار خلال عام 2022، بزيادة بلغت 30 مليون و938 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضًا صادرات الوقود والزيوت وتوابعها بقيمة بلغت 27 مليون و788 ألف دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضى 2023، مقابل 7 ملايين و669 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 20 مليون و119 ألف دولار.

أما المراجل والآلات بلغت صادرتها نحو 41 مليون و878 ألف دولار خلال عام 2023، مقابل 13 مليون و358 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 28 مليون و520 ألف دولار.