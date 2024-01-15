جميع شروط وظائف البريد المصري 2024

تصدر السؤال عن شروط وظائف البريد المصري 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل عدد كبير من المواطنين، وذلك بعد الإعلان عن الوظائف المتاحة في البريد المصري 2024، حيث يسعى الكثيرين للتقديم فيها.

وخلال التقرير التالي، يستعرض "الدستور" شروط وظائف البريد المصري 2024 وخطوات التقديم فيها.

شروط وظائف البريد المصري 2024

البريد المصري قد أعلن منذ ايام عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة بدءًا من النصف الثانى من شهر يناير الجاري 2024 وسيكون التقديم إلكترونيًا حسب ما نشره التنظيم والإدارة على موقعه الإلكترونى، وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان اعلن عدة وظائف كما اعلن عن الشروط التي يجب توافرها لهذه الوظائف وهي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما

أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية

لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

أن يكون المتقدم لم يسبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره مدة أربع سنوات

ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد على الأقل

كيفية التقديم لوظائف البريد المصري 2024

أتاح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لوظائف البريد المصرى إلكترونيا بداية من 18 يناير الجاري من خلال الدخول إلى موقع الوظائف الحكومية للدخول اضغط هنـــا

وظائف البريد المصرى 2024

وظيفة أخصائي مكتب بريد

وظيفة أخصائي بريد محام

وظيفة أخصائي خدمة عملاء

وظيفة مهندس كهرباء

وظيفة مهندس ميكانيكا

وظيفة مهندس تخطيط نقل

وظيفة مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة

وظيفة مهندس ميكانيكا السيارات

وظيفة مهندس تشغيل وسائل النقل

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024

4صور شخصية حديثة

تقديم شهادة الخدمة العامة للإناث

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وجه أول وثاني وتكون سارية

تقديم شهادة المؤهل الدراسي

شهادة الموقف من التجنيد للذكور

تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

تقديم إيصال الإيداع البنكي

تقديم كارنيه عضوية نقابة المحامين والمهندسين.