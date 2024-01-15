جميع شروط وظائف البريد المصري 2024
تصدر السؤال عن شروط وظائف البريد المصري 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل عدد كبير من المواطنين، وذلك بعد الإعلان عن الوظائف المتاحة في البريد المصري 2024، حيث يسعى الكثيرين للتقديم فيها.
وخلال التقرير التالي، يستعرض "الدستور" شروط وظائف البريد المصري 2024 وخطوات التقديم فيها.
شروط وظائف البريد المصري 2024
البريد المصري قد أعلن منذ ايام عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة بدءًا من النصف الثانى من شهر يناير الجاري 2024 وسيكون التقديم إلكترونيًا حسب ما نشره التنظيم والإدارة على موقعه الإلكترونى، وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان اعلن عدة وظائف كما اعلن عن الشروط التي يجب توافرها لهذه الوظائف وهي:
ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما
أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية
لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك
أن يكون المتقدم لم يسبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره مدة أربع سنوات
ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد على الأقل
كيفية التقديم لوظائف البريد المصري 2024
أتاح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لوظائف البريد المصرى إلكترونيا بداية من 18 يناير الجاري من خلال الدخول إلى موقع الوظائف الحكومية للدخول اضغط هنـــا
وظائف البريد المصرى 2024
وظيفة أخصائي مكتب بريد
وظيفة أخصائي بريد محام
وظيفة أخصائي خدمة عملاء
وظيفة مهندس كهرباء
وظيفة مهندس ميكانيكا
وظيفة مهندس تخطيط نقل
وظيفة مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة
وظيفة مهندس ميكانيكا السيارات
وظيفة مهندس تشغيل وسائل النقل
الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024
4صور شخصية حديثة
تقديم شهادة الخدمة العامة للإناث
تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وجه أول وثاني وتكون سارية
تقديم شهادة المؤهل الدراسي
شهادة الموقف من التجنيد للذكور
تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
تقديم إيصال الإيداع البنكي
تقديم كارنيه عضوية نقابة المحامين والمهندسين.
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