الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

نوفر لطلابنا الأعزاء نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد إعلان نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، في بعض المحافظات منها القاهرة والاسكندرية والسويس والجيزة، والمنتظر الإعلان عن باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وفي هذا الإطار، يستطيع لطلابنا الأعزاء في الصف الثالث الاعدادي الحصول على نتائج امتحانات الترم الأول 2023-2024، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي "1": الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
خطوة ثانية "2": تحديد المرحلة التعليمية.
خطوة ثالثة "3": تحديد الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.
خطوة رابعة "4": اختيار الفصل الدراسي الأول.
خطوة خامسة "5": اختيار امتحانات الفصل الدراسي الأول.
خطوة سادسة "6": ادخال البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة.
خطوة سابعة "7": كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.
خطوة ثامنة "8": الضغط على أيقونة «استعلام».
خطوة تاسعة "9": تظهر أمامك النتائج بكل وضوح.

بوابة الازهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

وفي هذا السياق، نعرض لطلبة الصف الثالث الاعدادي روابط النتائج في بعض المحافظات، جاءت كالآتي:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة عبر الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة عبر الرابط التالي:
http://giza.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي:
https://alex-edu.com/.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان عبر الرابط التالي:
https://aswan.gov.eg/.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية عبر الرابط التالي:
http://www.monofeya.gov.eg/default.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية عبر الرابط التالي:
http://www.ismailia.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء عبر الرابط التالي:
http://www.northsinai.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية عبر الرابط التالي:
http://www.dakahliya.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحر الأحمر عبر الرابط التالي:
http://www.redsea.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ عبر الرابط التالي:
http://www.kafrelsheikh.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء عبر الرابط التالي:
http://www.southsinai.gov.eg/.

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