الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

“ظهرت الآن”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس وبالاسم

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس وبالاسم، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد إعلان النتائج في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس وبالاسم

وفي هذا الصدد، يتيح لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعد اعتماد نتائج امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024، وذلك اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط اضغط هنا.
خطوة ثانية: اختيار المرحلة التعليمية.
خطوة ثالثة: اختيار الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.
خطوة رابعة: تحديد الفصل الدراسي الأول.
خطوة خامسة: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
خطوة سادسة: كتابة البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة.
خطوة سابعة: ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.
خطوة ثامنة: الضغط على أيقونة على “استعلام”.
خطوة تاسعة: تظهر أمامك النتائج بكل وضوح.

احصل الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.52 %

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الخطوة الأولي: يقوم الطالب/ة أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب/ة تسديد الرسوم المطلوبة، وذلك وفقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثالثة: يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

الخطوة الرابعة: عقب الانتهاء من فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

الخطوة الخامسة: يظهر أمامك الطالب/ة  النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

الخطوة الخامسة: وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

اقرأ أيضًا

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم عبر "الدستور"

نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الصف الثالث الاعدادي الترم الاول نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول نتيجة الشهادة الاعدادية ترم اول نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2024 لينك نتيجة الشهادة الإعدادية نتائج امتحانات نصف العام الدراسي نتائج الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس رابط نتيجة الشهاده الاعدادية

مواد متعلقة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط مفتوح.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر يناير وفبراير

رابط مفتوح.. نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"