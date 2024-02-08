“ظهرت الآن”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس وبالاسم

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس وبالاسم، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد إعلان النتائج في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس وبالاسم

وفي هذا الصدد، يتيح لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعد اعتماد نتائج امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024، وذلك اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط اضغط هنا.

خطوة ثانية: اختيار المرحلة التعليمية.

خطوة ثالثة: اختيار الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.

خطوة رابعة: تحديد الفصل الدراسي الأول.

خطوة خامسة: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

خطوة سادسة: كتابة البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة.

خطوة سابعة: ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.

خطوة ثامنة: الضغط على أيقونة على “استعلام”.

خطوة تاسعة: تظهر أمامك النتائج بكل وضوح.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الخطوة الأولي: يقوم الطالب/ة أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب/ة تسديد الرسوم المطلوبة، وذلك وفقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثالثة: يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

الخطوة الرابعة: عقب الانتهاء من فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

الخطوة الخامسة: يظهر أمامك الطالب/ة النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

الخطوة الخامسة: وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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