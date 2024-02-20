إعلان نتيجة مسابقة الأئمة ورابط التظلمات عبر بوابة الوظائف الحكومية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية؛ لبحث التعاون المشترك وإتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة ٢٠٢٣م.

من جانبه، أكد الدكتورصالح الشيخ أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أتاح التظلمات عن نتيجة الاختبار في مسابقة الأئمة ٢٠٢٣م على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وللاطلاع على نتيجة مسابقة الأئمة اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

وفي سياق أخر، هنأ وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

سائلًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.