تفاصيل وظائف الأئمة 2024 والمؤهلات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد التقديم لوظائف الأئمة ٢٠٢٤م، في النصف الثاني من فبراير المقبل.



وأوضح الجهاز أن المؤهلات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب (تعاقد) هي: كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية، وذلك لجميع التقديرات حتى سن ٤٠ عامًا، والعمال مؤهل أقل من المتوسط، حتى سن ٤٠ عامًا.

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https://www.caoa.gov.eg/WebForms/NewsDetails.aspx?Qs/y1vv/yXS5B6oEPmoc1UjUGDs1RARRh4S3PHoBkws=