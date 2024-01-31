الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تفاصيل وظائف الأئمة 2024 والمؤهلات المطلوبة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد التقديم لوظائف الأئمة ٢٠٢٤م، في النصف الثاني من فبراير المقبل.

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وأوضح الجهاز أن المؤهلات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب (تعاقد) هي: كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية، وذلك لجميع التقديرات حتى سن ٤٠ عامًا، والعمال مؤهل أقل من المتوسط، حتى سن ٤٠ عامًا.

للاطلاع اضغط على الرابط التالي  :
https://www.caoa.gov.eg/WebForms/NewsDetails.aspx?Qs/y1vv/yXS5B6oEPmoc1UjUGDs1RARRh4S3PHoBkws=

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأئمة والعمال الدعوة الإسلامية كلية أصول الدين

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