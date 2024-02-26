وظائف قيادية شاغرة بوزارة العدل: «التنظيم والإدارة» يعلن التفاصيل

يبدأ الجّهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، تلقّي طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة لدى وزارة العدل فى مناصب قيادية من المستويات الوظيفية (الممتازة ـ العالية- مدير عام) وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

موعد تقديم طلبات الوظائف الشاغرة

يستمر تلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة بين يومى 25/2/2024 و25/3/2024، حيث يقدم الطلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل تسلم الطلبات شخصيًا باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل (بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور الرابع – إدارة الموارد البشرية) خلال شهر من تاريخ النشر ولن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد أو ليست مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها وبطاقة وصف الوظيفة.

التقديم للوظائف الشاغرة

•• تُرفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بالمستندات الآتية: بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية وموضح به الوظيفة الحالية للمتقدم والدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.

تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات بدرجة كفء علي الأقل.

بيان بالجزاءات وعما إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل خلال آخر خمس سنوات.

تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الاشرافية التي شغلها المتقدم.

بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.

بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.

الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها وتطوير الانظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

صحيفة حالة جنائية جديدة للمتقدمين لشغل الوظيفة.

المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل موجة للجنة الدائمة.

للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل.

◘ على أن يكون ملف التقديم مكوّن من 5 مجلدات (أصل) + (4 صور).

والمستندات الآتية إن وجدت:-

المؤهلات العلمية الإضافية.

الإجازات بدون اجر والإعارات والندب.

الدورات التدريبية.

خطابات الشكر والتقدير.

على أن ترفق بملف التقديم (أصل + 4 صور).