الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تهيئ الجو لابنك خلال امتحانات الثانوية العامة؟

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تهيئة الجو العام لأبنائك قبل امتحانات الثانوية العامة خطوة حاسمة لمساعدتهم على تحقيق أفضل أداء ممكن، حيث يمكن اتباع مجموعة من الخطوات العملية لخلق بيئة مناسبة ومريحة تساعدهم على التركيز والاستعداد بشكل جيد. إليك بعض النصائح، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "health". 

تنظيم الوقت:

- وضع جدول زمني واضح للمذاكرة يتضمن فترات راحة قصيرة منتظمة.

- التأكد من بدء الاستعداد للامتحانات قبل فترة كافية لتجنب التوتر وضيق الوقت.

توفير بيئة دراسية هادئة:

   - تخصيص مكان هادئ ومريح للمذاكرة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والتشتيت.

   - التأكد من توافر إضاءة جيدة وتهوية مناسبة في مكان الدراسة.

دعم نفسي ومعنوي:

   - تحفيز الأبناء وتشجيعهم بشكل مستمر، والابتعاد عن الضغط النفسي الزائد.

   - التحدث معهم عن مخاوفهم وتقديم الدعم اللازم لتهدئتهم.

تغذية صحية:

   - تقديم وجبات غذائية متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة.

   - تشجيعهم على تناول وجبات خفيفة صحية بين فترات المذاكرة للحفاظ على مستوى الطاقة.

تنظيم النوم:

   - التأكد من حصول الأبناء على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، حيث إن النوم الجيد يعزز التركيز والقدرة على الاستيعاب.

   - تجنب السهر لساعات متأخرة من الليل خاصة في الأيام التي تسبق الامتحانات.

التدريب على الامتحانات:

   - توفير نماذج امتحانات سابقة ومساعدتهم على حلها لتحسين مهارات الإجابة واكتساب الثقة.

   - تشجيعهم على إدارة الوقت أثناء حل الامتحانات التجريبية.


التواصل مع المدرسة والمعلمين:

   - متابعة تقدم الأبناء والتواصل مع المعلمين لمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم.

   - طلب المساعدة إذا لزم الأمر في المواضيع التي يجد الأبناء صعوبة فيها.


النشاط البدني والاسترخاء:

   - تشجيع الأبناء على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة للمساعدة في تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

   - تخصيص وقت لممارسة الأنشطة الترفيهية والاسترخاء للحفاظ على التوازن النفسي.

التخطيط لمرحلة ما بعد الامتحانات:

   - مناقشة الخطط المستقبلية والأهداف المهنية مع الأبناء لتحفيزهم على بذل الجهد اللازم.

   - تقديم مكافآت تشجيعية بعد انتهاء الامتحانات كنوع من التحفيز والتقدير.

بتطبيق هذه النصائح، يمكن للأهل أن يساهموا بشكل فعال في تهيئة الجو العام المناسب لأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة، مما يساعدهم على تحقيق أداء أفضل والوصول إلى أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

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