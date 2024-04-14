الجيش الإسرائيلى: المقاتلة "العديدة" جاهزة للتصدى للهجوم الإيرانى

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري في بيان فيديو جديد إن إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل، بينما تحلق طائرات مقاتلة “العديدة” في السماء استعدادًا لمواجهة هجمات طهران.

ويقول هاجاري: “قبل قليل، أطلقت إيران صواريخ من أراضيها باتجاه أراضي دولة إسرائيل”.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية “تعمل بكامل طاقتها وتعترض التهديدات حيثما لزم الأمر، حتى في هذه اللحظة بالذات”. "

وتابعهاغاري: "في هذا الوقت، تحلق العديد من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في الجو، على استعداد لمواجهة أي تهديد".