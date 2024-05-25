هنا رابط الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2024

ننشر رابط الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2024 فمع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، يبحث الكثيرون عن رابط الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة، التي تتيحها وزارة التربية والتعليم ويلجأ إليها الطلاب للتدرب عليها، حيث تحتوي على شكل الامتحانات.

رابط الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2024

يمكن الحصول على النماذج الاسترشادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للصف الثالث الاعدادي من هنا

خطوات الوصول إلى الامتحانات الاسترشادية 2024

1- الدخول على بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

2- اختيار المرحلة التعليمية "الثانوية"

3- تحديد السنة الدراسية "الصف الثالث الثانوى"

4- تحديد الفصل الدراسى "لا يهم تحديده"

5- اختيار "نماذج الاختبارات الاسترشادية" 2024

6- اختيار المادة المراد النموذج الاسترشادى لها.

7- النقر على زر كلمة "بحث".

8- تحصل على النموذج الاسترشادى المراد تحميله أو الاطلاع عليه.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يمكن من خلال لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال تسجيل البيانات الشخصية للطلاب والمواد التي يدرسونها خلال العام الدراسي، وذلك من خلال الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخطوات:-

الدخول عبر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب الثانوي العام من الأيقونات الرئيسية للموقع.

تحديد محافظة الإقامة.

تحديد الشعبة الدراسية للطالب الراغب في التسجيل (علمي، أدبي).

إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

و حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث يجب على طلاب الشعبة العلمية والأدبية سداد 210 جنيهات مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات إضافية رسوم وذلك للطلاب الذيين يؤدون الامتحانات للمرة الأولى أو الثانية فيما يسدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة رسوم قدرها 410 جنيهات.

اقرأ أيضا

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل